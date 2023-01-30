أمير الشرقية يفتتح فعاليات النسخة السابعة لبرنامج "اكتفاء"

كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في عشر مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.