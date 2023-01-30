أمير الشرقية يفتتح فعاليات النسخة السابعة لبرنامج "اكتفاء"

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمنتدى اكتفاء وما قدمه في نسخه الست الماضية، حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.
وقال أمير المنطقة: "العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية؛ حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من "اكتفاء" يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي".
ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح، أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال "7.2 مليار دولار"؛ للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا.
ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.
ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، تحت شعار "تسريع وتيرة النجاح المستقبلي"؛ لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسية، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع.
وشهد اليوم الأول حضور أكثر من عشرة آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة.
وخلال فعاليات "اكتفاء" أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: "تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة".
وأضاف "السعدي": من خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين.
ويُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالًا رائعًا للابتكار؛ حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
ويشجع برنامج اكتفاء الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة؛ فمنذ الانطلاق، جرى تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة.
كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في عشر مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.
الاتفاقيات الرئيسة لبرنامج اكتفاء تشمل:
• شركة زووم: اتفاقية شراكة إستراتيجية.
• شركة توليا: تعاون لتنفيذ حلول تمويل الموردين.
• شركة (دي إتش إل): النية لإبرام اتفاقية نهائية لتنفيذ مشروع مشترك، وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات.
• وزارة الاستثمار السعودية: تطوير وتعزيز فرص الاستثمار وبرنامج المقرّات الإقليمية.
• شركة أكسنتشر: تكامل النظام وخدمات الحلول الرقمية.
• شركة حصانة الاستثمارية: تأسيس شركة وطنية رائدة في إدارة المرافق.
• شركة إكيليز: تطوير وتوطين خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة.
الفائزون بجوائز برنامج (اكتفاء) لعام 2023:
جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الخدمات): شلمبرجير.
جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (الإنشاءات): شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة.
جائزة أعلى أداء إجمالي في برنامج اكتفاء (التصنيع): شركة سيمنس للطاقة.
جائزة الأفضل في التدريب والتطوير: هاليبرتون.
جائزة الأفضل في تطوير المورّدين: شركة بيكر هيوز.
جائزة الأفضل في السعودة (الخدمات): شركة الحفر العربية.
جائزة الأفضل في السعودة (التصنيع): شركة كميرون الرشيد المحدودة.
جائزة الأفضل في الصادرات (الخدمات): شركة جى جي سي الخليج العالمية المحدودة.
جائزة الأفضل في الصادرات (التصنيع): شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جسكو".
جائزة الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: شركة سامسونج السعودية المحدودة.
جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة ركن الهندسة للفحص والمعاينة المحدودة.
جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة سعودي جيوفيزيكل.
جائزة الأفضل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة المطاط الفني المحدودة.