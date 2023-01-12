"حجوزات الفنادق" تنتعش.. "إجازة الطلاب المطولة" تبدأ والأجواء الشتوية تتصدر المشهد

بدأت بنهاية دوام اليوم الخميس، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني الحالي، والتي ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.
ومع بدء الإجازة المطولة انتعشت حجوزات الفنادق في بعض المدن والمحافظات معتدلة الأجواء؛ حيث يفضل الكثير أخذ إجازاتهم لهذا السبب، وأيضًا لقرب المسافة لهم، ويفضل آخرون البقاء في مدنهم والاستمتاع بالأجواء الشتوية والفعاليات المتوفرة.
يُشار إلى أن عطلة نهاية الأسبوع المطولة إجازة وضعتها وزارة التعليم منذ العام الدراسي الماضي المتضمن ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من ثلاثة إلى أربعة أيام، يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة، أو إضافة يومي الأربعاء والخميس، أو إضافة الأحد والاثنين، وتم تطبيقها أيضًا في هذا العام الدراسي الحالي.
ويتبقى من إجازات هذا الفصل الدراسي الثاني، إجازة يوم التأسيس يوميْ "الأربعاء والخميس 2- 3/ 8/ 1444هـ"، فيما ينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ويختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.