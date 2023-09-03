وزير البيئة: قريبًا مشاريع تنموية شاملة في نجران… هذه تفاصيلها

ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال (7.7) كيلومترات لقطر 1000 مم، و(17) كيلومترًا لقطر 1200 مم، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كيلومترًا وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي. ووقف معاليه ميدانيًا على أعمال توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية (المرحلة الأولى)، وذلك لتنفيذ بئرين بالنقحياء و(4) خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة تبلغ (100) ألف متر مكعب، وكذلك خط ناقل بطول (56.9) كيلومترًا، كما تفقد خزان نجران العالي الذي بلغ طوله 103 أمتار، وسعة تخزينية 800 متر مكعب، ووقف على مزرعة ابن شرمة النموذجية واطلع على منتجاتها التي ترفد أسواق المنطقة.