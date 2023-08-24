شركة "كاف" الرقمية تُوَقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص

وقّعت شركة "كاف" الرقمية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خلال حفل توقيع الحزمة الأولى من المشاريع السياحية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية "مسارب"، الذي أقيم برعاية سمو الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان وحضور سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان.
وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الامتيازات الضرورية لشركة كاف الرقمية من قِبَل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتنفيذ أنشطتها ومشاريعها الاستثمارية ضمن نطاق المدينة.
وتشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون؛ منها: تبادل الدراسات والفرص الاستثمارية ذات العلاقة بين الشركة والهيئة، إضافة إلى عقد جلسات نقاش وورش عمل دورية وتعزيز مشاركة "كاف" في الأنشطة والاستثمارات الواعدة في المدينة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم بين الشركة والهيئة، التعاونَ في جلسات نقاش في مؤتمرات أو أي فعاليات يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة للطرفين؛ فضلًا عن مواءمة الأدوار المجتمعية والتطوعية للشركة والهيئة في منطقة جازان؛ لتعظيم الأثر والمنفعة المجتمعية وتبادل الخبرات في هذا النطاق.
ووقّع المذكرة المديرُ التنفيذي لشركة "كاف" الرقمية عبدالإله بن يوسف بن سعيد، والرئيس التنفيذي المكلف لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي.