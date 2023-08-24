شركة "كاف" الرقمية تُوَقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص

كما تتضمن مذكرة التفاهم بين الشركة والهيئة، التعاونَ في جلسات نقاش في مؤتمرات أو أي فعاليات يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة للطرفين؛ فضلًا عن مواءمة الأدوار المجتمعية والتطوعية للشركة والهيئة في منطقة جازان؛ لتعظيم الأثر والمنفعة المجتمعية وتبادل الخبرات في هذا النطاق.