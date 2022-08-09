"السحيباني" يستعرض مع نظيره "الصومالي" سبل تعزيز التعاون بين مندوبي "التعاون الإسلامي"

التقى المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة نظيره المندوب الدائم لجمهورية الصومال لدى المنظمة الدكتور إبراهيم آدم.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتشاور المتعدد بين المندوبين في ظل أعمال وانشغالات المنظمة ومنظومة العمل الإسلامي المشترك بما يخدم القضايا الإسلامية في خضم التحديات الحالية.
وناقش الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك وسبل التنسيق فيما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية، وهو ما يعزز تحقيق أهداف المنظمة ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وصون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء.
وثمّن "آدم" خلال اللقاء جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وجهود المملكة الحثيثة نحو دعم الصومال في سبيل إحلال السلم الدائم وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيدًا بالدعم الإنساني السخي والإسهامات الإغاثية والتنموية المتعددة التي قدمتها المملكة ومازالت تقدمها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتنسيق والتعاون القائم بين المركز ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل خدمة العمل الإنساني الإسلامي المشترك.