"السحيباني" يستعرض مع نظيره "الصومالي" سبل تعزيز التعاون بين مندوبي "التعاون الإسلامي"

وناقش الجانبان مجالات العمل الإسلامي المشترك وسبل التنسيق فيما يخدم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة أو المتفرعة أو المنتمية، وهو ما يعزز تحقيق أهداف المنظمة ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وصون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء.