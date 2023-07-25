أمير تبوك يؤكّد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

من جانبه عبّر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى ما شاهده من نهضة تنموية تعيشها تبوك في شتى المجالات.