أمير تبوك يؤكّد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ سفيرَ دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.
ورحّب أمير المنطقة بسفير الإمارات، مؤكدًا على عمق علاقات الأخوّة التي تربط البلدين الشقيقين.
وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الودية. كما تطرّقا إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبّر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى ما شاهده من نهضة تنموية تعيشها تبوك في شتى المجالات.