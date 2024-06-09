١١ مبادرة تنفيذية لحشد دعم الإعلام الإسلامي والدولي للاعتراف بدولة فلسطين

د. العيسى: ما يعانيه الشعب الفلسطيني سيبقى محفورًا في كل ضمير حيّ وشاهِداً على مستوى جدية المجتمع الدولي في نصرة المظلوم وردع الظالم

نسعى لأن يكون هذا المنبر منصّة فاعلة للضغط باتجاه إجراءات قوية وحازمة لوقف الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني