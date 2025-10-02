برعاية وزير الداخلية.. مدير الأمن العام يشهد ختام بطولة التحدي التكتيكية بعسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية للقطاعات الأمنية، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وأقيمت في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير.