برعاية وزير الداخلية.. مدير الأمن العام يشهد ختام بطولة التحدي التكتيكية بعسير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية للقطاعات الأمنية، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وأقيمت في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير.
وتخلل الحفل تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والمتميزين في المهارات الفردية، بعد منافسات استمرت خمسة أيام، خلال الفترة من 6 إلى 10 ربيع الآخر 1447هـ.
وشارك في البطولة 14 فريقًا يمثلون ثمانية قطاعات أمنية، تنافسوا في أربع مسابقات رئيسة: الهجوم، المنافسة التكتيكية، الموانع، والبرج.
وتهدف البطولة إلى صقل المهارات التكتيكية لرجال الأمن، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، وتعزيز قدرات القطاعات الأمنية بروح الفريق الواحد، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الوطني.