"عون" ...برنامج إذاعي عبر UFM بالشراكة مع البنك العربي الوطني anb يسلّط الضوء على المبادرات التطوعية لدعم جهود المملكة لإنجاح موسم الحج

بشراكة حصرية مع البنك العربي الوطني anb، ومواكبة للنسخة الثانية من مبادرته المجتمعية "في عون ضيوف الرحمن"، أطلقت إذاعة UFM برنامج "عون" في الأول من شهر ذي الحجة ، وبالتزامن مع بداية مناسك موسم الحج لهذا العام، ليلقي الضوء على أبعاد مبادرة anb ومساهمتها الفاعلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الدعم والمساندة العلاجية والإرشادية اللازمة لهم لتمكينهم من أداء فريضتهم براحة وسهولة.