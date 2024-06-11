"عون" ...برنامج إذاعي عبر UFM بالشراكة مع البنك العربي الوطني anb يسلّط الضوء على المبادرات التطوعية لدعم جهود المملكة لإنجاح موسم الحج
بشراكة حصرية مع البنك العربي الوطني anb، ومواكبة للنسخة الثانية من مبادرته المجتمعية "في عون ضيوف الرحمن"، أطلقت إذاعة UFM برنامج "عون" في الأول من شهر ذي الحجة ، وبالتزامن مع بداية مناسك موسم الحج لهذا العام، ليلقي الضوء على أبعاد مبادرة anb ومساهمتها الفاعلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الدعم والمساندة العلاجية والإرشادية اللازمة لهم لتمكينهم من أداء فريضتهم براحة وسهولة.
كما ويستعرض البرنامج الذي يبُثّ في تمام الساعة الرابعة من عصر كل يوم، جهود المملكة وتكاتف جميع القطاعات وما يتم تسخيره من إمكانات في سبيل تيسير رحلة الحجاج، والتعاون المشترك الهادف لإنجاح موسم الحج وفقاً لأعلى المعايير.
وتأتي شراكة البنك العربي الوطني anb ورعايته الحصرية لبرنامج "عون"، استكمالاً لمبادرته المجتمعية "في عون ضيوف الرحمن" والتي ينفّذها البنك للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وتستهدف تقديم الدعم والمساندة لحجاج بيت الله الحرام ضمن خمسة مسارات رئيسة هي: الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات الميدانية، التوجيه والمساندة، وخدمات الترجمة بعدة لغات، وعبر فريق مؤهل من الكفاءات الوطنية التطوعية والبالغ عددهم 700 متطوع ومتطوعة.
وسيستضيف برنامج "عون" في حلقاته الممتدة طيلة أيام موسم الحج، عدد من الخبراء والمسؤولين للتوعية بأثر المبادرات في ترجمة رسالة المملكة النبيلة ودورها المشرّف في تنظيم الحج وفق أعلى المعايير من الراحة والأمان والمرونة لضيوف الرحمن.