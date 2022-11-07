"هلال الباحة" يباشر فرضية نقل حالة بمسار "الجلطات القلبية ما قبل المستشفى"

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الاثنين، فرضية نقل أول حالة إسعافية ضمن مسار "الجلطات القلبية ما قبل المستشفى" الذي فُعّل أخيرًا، ويهدف إلى إنقاذ حياة مرضى القلب عبر اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.
وتفصيلاً، أوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة بالباحة الدكتور ثامر اليتيم أن غرفة العمليات بفرع الباحة تلقت بلاغًا عبر رقم الطوارئ 997 بوجود مريض بالعقد الخامس من العمر يشكو من آلام بالصدر، وعلى الفور باشرت إحدى الفرق الإسعافية العاملة بالميدان الحالة.
وبيّن "اليتيم" أنه حال وصول الفرقة للموقع أجرت الكشف الطبي عبر فحص العلامات الحيوية وإجراء تخطيط قلبي ECG، حيث تبيّن لها اشتباه وجود جلطة قلبية، فقامت على الفور بتمرير صورة التخطيط إلى الاستشاري المناوب في التوجيه الطبي بالهلال الأحمر عبر الأجهزة الذكية، الذي أكد بدوره وجود جلطة قلبية ووجه لتفعيل معمل القسطرة القلبية بمركز القلب بمستشفى الملك فهد بالباحة.
وأضاف "اليتيم" أنه بناء على توجيه الاستشاري، مرت الفرقة برفقة الحالة من خلال مدخل خاص للمستشفى، حيث تسلم الفريق الطبي بمعمل القسطرة الحالة، وأجرى لها القسطرة القلبية في الوقت المناسب، مجنبًا المريض حدوث أي مضاعفات ولله الحمد، لافتًا النظر إلى أن الوقت الذي استغرقته الفرقة منذ مباشرتها للحالة وحتى تسليمها لمعمل القسطرة بلغ 32 دقيقة فقط، وهو ما يعد إنجازًا يأتي ثمرة تعاون بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة وتجمع الباحة الصحي.