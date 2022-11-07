"هلال الباحة" يباشر فرضية نقل حالة بمسار "الجلطات القلبية ما قبل المستشفى"

وأضاف "اليتيم" أنه بناء على توجيه الاستشاري، مرت الفرقة برفقة الحالة من خلال مدخل خاص للمستشفى، حيث تسلم الفريق الطبي بمعمل القسطرة الحالة، وأجرى لها القسطرة القلبية في الوقت المناسب، مجنبًا المريض حدوث أي مضاعفات ولله الحمد، لافتًا النظر إلى أن الوقت الذي استغرقته الفرقة منذ مباشرتها للحالة وحتى تسليمها لمعمل القسطرة بلغ 32 دقيقة فقط، وهو ما يعد إنجازًا يأتي ثمرة تعاون بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة وتجمع الباحة الصحي.