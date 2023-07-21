"إغاثي الملك سلمان" يوزّع آلاف السلال الغذائية في السودان وباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5 أطنان و500 كيلوغرام من السلال الغذائية، في محلية ريفي كسلا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 930 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2.155 سلة غذائية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان، ومنطقة راجكال بإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.085 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.