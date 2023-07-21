"إغاثي الملك سلمان" يوزّع آلاف السلال الغذائية في السودان وباكستان

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 2.155 سلة غذائية في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان، ومنطقة راجكال بإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.085 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.