وزير الثقافة: 200 عالم آثار يعملون على 12 مشروعًا للبحث عن كنوز العلا وخيبر

وتضمنت الأعمال كذلك المشاركة في مؤتمر الدراسات العربية الذي يعدّ المنتدى الأبرز عالميًا لنشر النتائج الأكاديمية في شبه الجزيرة العربية، حيث تمت مشاركة 15 ورقة بحثية لهذا العام من إجمالي 69 ورقة بحثية وهي النسبة الأعلى من إجمالي الأبحاث من أي دولة أخرى.