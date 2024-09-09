وزير الثقافة: 200 عالم آثار يعملون على 12 مشروعًا للبحث عن كنوز العلا وخيبر

أوضح وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله أن هناك 200 عالم آثار يعملون على 12 مشروعاً للبحث عن كنوز العلا وخيبر.
وذكرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن أعمال البعثات الأثرية في العلا وخيبر خلال يونيو ويوليو 2024 تضمنت إدارة تخطيط 12 مشروعًا يضمّ أكثر من 200 عالم آثار لإجراء المسوح والتنقيبات الثرية والدراسات المرتبطة بها، ونشر 6 مقالات علمية محكمة من ضمنها أقدم دليل استيطان بالعصر الحجري خلال موقع Newswire العالمي.
وتضمنت الأعمال كذلك المشاركة في مؤتمر الدراسات العربية الذي يعدّ المنتدى الأبرز عالميًا لنشر النتائج الأكاديمية في شبه الجزيرة العربية، حيث تمت مشاركة 15 ورقة بحثية لهذا العام من إجمالي 69 ورقة بحثية وهي النسبة الأعلى من إجمالي الأبحاث من أي دولة أخرى.