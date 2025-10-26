"زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%

أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2025م، محققةً زيادة في إجمالي إيراداتها، التي سجلت 8.1 مليار ريال، وبنموٍّ نسبته 5.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2024م. وانعكس هذا النمو في الإيرادات زيادةً في صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 373 مليون ريال بزيادة نسبتها 15.8 % مقارنةً بصافي أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والضرائب (EBITDA) 2.5 مليار بنموٍّ نسبته 4.6%.
وتظهر هذه النتائج المالية أثر النهج الذي سارت عليه "زين السعودية" ضمن إستراتيجيتها التشغيلية والتوسعية، والتي أثمرت مواصلة النمو التصاعدي للأداء المالي المرتكز إلى ارتفاع الطلب على خدمات وحلول الشركة للأفراد وقطاع الأعمال، والتي تحولت معها الشركة إلى شريكٍ موثوق ومفضل لأفضل التجارب الرقمية والمرتكزة إلى واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس (5G) تطوراً، كما دعم هذه النتائج المالية التصاعدية أيضاً أداء قوي لاستثمارات "زين السعودية" في الأسواق الموازية حيث استثمرت "زين السعودية" مؤخراً في قطاع التأمين الرقمي (Insurtech)من خلال شراكتها الإستراتيجية مع شركة Prevensure العالمية المتخصصة في حلول التأمين وإدارة المخاطر. هذا إضافةً إلى تعزيز وترقية استثماراتها في الأسواق الموازية القائمة في موازاة مواصلة نمو أعمال شركة "تمام للتمويل" وخدمة "ياقوت الرقمية"؛ حيث سجلت الأخيرة نمواً قوياً في الطلب وفي الإيرادات خلال الفترة المذكورة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "في رحلة زين السعودية نحو بناء عالم أجمل، نتخذ من الإنسان والوطن وجهتنا الرئيسية ومن رؤية السعودية 2030 بوصلةً لنا لتحقيق مزيدٍ من الابتكار وتعظيم القيمة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وكافة أصحاب المصلحة. فنواصل ضخ الاستثمارات النوعية في البنية التحتية الذكية، وفي محفظة الخدمات والحلول المتنوعة التي جعلت من زين السعودية منظومةً رقمية متكاملة تلبي كافة المتطلبات الحالية، بل وتواكب متطلبات الجيل المقبل من التقنيات الرائدة ضمن مقاربةٍ تقوم على 3 محاور رئيسية هي: الابتكار، الشمولية، والاستدامة. وواصلنا خلال الفترة الماضية العمل وفق هذه المقاربة، وحرصنا على مواصلة تطوير بنية تحتية متقدمة مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وقائمة على نموذج الخدمات السحابي (GPUaaS) ، من خلال شراكتنا مع شركة سيسكو العالمية. وفي موازاة تمكين البنية التحتية الرقمية، واصلنا العمل على تمكين طاقتنا الوطنية الشابة نظراً لمحوريتهم في تحقيق التنمية الشاملة وقيادة مستقبل الازدهار. فأطلقنا برنامجاً لتسريع الشركات الناشئة التقنية (Zain Great Idea 2025)، في خطوةٍ نوعية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المشاريع الناشئة من المنافسة على مستوى إقليمي وعالمي عبر خلق فرص نوعية لروّاد الأعمال، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم بشبكات استثمار عالمية. وعلى صعيد الأسواق الموازية، دخلنا ولأول مرة قطاع التأمين الرقمي (Insurtech)، وذلك من خلال شراكةٍ إستراتيجية مع شركة Prevensure العالمية المتخصصة في حلول التأمين وإدارة المخاطر. لنعزز بذلك مكانتنا في الأسواق الموازية بهدف أن نكون ممكن رئيسي لأسلوب حياة عصري مرتكز إلى الأتمتة".
وتابع قائلاً: "وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تقوية المركز المالي للشركة، وقّعنا اتفاقية تسهيلات مرابحة بقيمة 5.5 مليار ريال سعودي مع مجموعةٍ من البنوك السعودية الرائدة بشروطٍ تجارية أكثر مرونةً مقارنةً بالتسهيلات السابقة، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة والثقة المتزايدة التي باتت تحظى بها في القطاع المصرفي الوطني استناداً إلى إنجازاتنا التشغيلية والمالية السابقة، وكذلك دقة وجدوى توجهاتنا الإستراتيجية المستقبلية".
وواصلت "زين السعودية" أيضاً في مبادراتها المتنوعة لدعم الابتكار وتمكين التحوّل الرقمي، حيث قامت برعاية المعرض السعودي للدرون (سادكس 2025) عن فئة الشريك الرقمي. وفي إطار إستراتيجيتها الرائدة للمسؤولية الاجتماعية، واستكمالاً لدورها الفعّال في تمكين جميع فئات المجتمع وتحديداً ذوي الإعاقة، قامت الشركة أيضاً برعاية بطولة "البوتشيا المفتوحة" 2025.