"زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "في رحلة زين السعودية نحو بناء عالم أجمل، نتخذ من الإنسان والوطن وجهتنا الرئيسية ومن رؤية السعودية 2030 بوصلةً لنا لتحقيق مزيدٍ من الابتكار وتعظيم القيمة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وكافة أصحاب المصلحة. فنواصل ضخ الاستثمارات النوعية في البنية التحتية الذكية، وفي محفظة الخدمات والحلول المتنوعة التي جعلت من زين السعودية منظومةً رقمية متكاملة تلبي كافة المتطلبات الحالية، بل وتواكب متطلبات الجيل المقبل من التقنيات الرائدة ضمن مقاربةٍ تقوم على 3 محاور رئيسية هي: الابتكار، الشمولية، والاستدامة. وواصلنا خلال الفترة الماضية العمل وفق هذه المقاربة، وحرصنا على مواصلة تطوير بنية تحتية متقدمة مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وقائمة على نموذج الخدمات السحابي (GPUaaS) ، من خلال شراكتنا مع شركة سيسكو العالمية. وفي موازاة تمكين البنية التحتية الرقمية، واصلنا العمل على تمكين طاقتنا الوطنية الشابة نظراً لمحوريتهم في تحقيق التنمية الشاملة وقيادة مستقبل الازدهار. فأطلقنا برنامجاً لتسريع الشركات الناشئة التقنية (Zain Great Idea 2025)، في خطوةٍ نوعية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وتمكين المشاريع الناشئة من المنافسة على مستوى إقليمي وعالمي عبر خلق فرص نوعية لروّاد الأعمال، وتوسيع نطاق أعمالهم، وربطهم بشبكات استثمار عالمية. وعلى صعيد الأسواق الموازية، دخلنا ولأول مرة قطاع التأمين الرقمي (Insurtech)، وذلك من خلال شراكةٍ إستراتيجية مع شركة Prevensure العالمية المتخصصة في حلول التأمين وإدارة المخاطر. لنعزز بذلك مكانتنا في الأسواق الموازية بهدف أن نكون ممكن رئيسي لأسلوب حياة عصري مرتكز إلى الأتمتة".