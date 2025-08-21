تجمع الرياض الصحي الثالث يطلق حملة "تعلّم بصحة" لتعزيز الصحة المدرسية والوقاية المبكرة

وأكد نائب الرئيس التنفيذي المكلّف للخدمات الصحية د. خالد آل دواس أن أهمية الحملة تكمن في تعزيز الصحة المدرسية وحماية الطلاب من الأمراض عبر التركيز على الوقاية المبكرة ونشر الممارسات السليمة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بصحة الطلاب هو استثمار في مستقبل المجتمع ويسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بالحيوية والصحة.