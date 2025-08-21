تجمع الرياض الصحي الثالث يطلق حملة "تعلّم بصحة" لتعزيز الصحة المدرسية والوقاية المبكرة

أطلق تجمع الرياض الصحي الثالث حملة "تعلّم بصحة"، التي تأتي مواكبة لجهود شركة الصحة القابضة في تعزيز الصحة المدرسية، من خلال التركيز على الوقاية بكافة مستوياتها عبر رفع الوعي الصحي، واستكمال التطعيمات الأساسية، وإجراء الفحوصات المبكرة للأمراض، إضافة إلى ترسيخ السلوكيات الصحية والوقائية بين طلاب المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، بما يسهم في خلق بيئة داعمة ومحفزة لتبني أنماط حياة صحية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي المكلّف للخدمات الصحية د. خالد آل دواس أن أهمية الحملة تكمن في تعزيز الصحة المدرسية وحماية الطلاب من الأمراض عبر التركيز على الوقاية المبكرة ونشر الممارسات السليمة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بصحة الطلاب هو استثمار في مستقبل المجتمع ويسهم في بناء جيل واعٍ يتمتع بالحيوية والصحة.
وأضاف أن التجمع يحرص على دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات ترفع من مستوى الوعي الصحي وترسخ ثقافة الوقاية في البيئة المدرسية.
|يُذكر أن التجمع أعد خطة توعوية ميدانية تشمل زيارات للمدارس والأماكن العامة، إلى جانب حملات إعلامية يتم تنفيذها عبر مكونات التجمع المنتشرة ضمن نطاقه الجغرافي.