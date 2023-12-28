محمد العجلان: الخطابُ الملكي يؤكّد النهج الراسخ للسياسات السعودية ويبرهن النجاحات بلغة الأرقام

وشدّد "العجلان" في ختام تصريحه، على أن مضامين الخطاب الملكي السنوي جاءت دقيقة جدًّا في تناولها للأرقام في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنها تناولت الكثيرَ من المنجزات التي تمّ تحقيقها خلال عام في مختلف القطاعات والمجالات، مضيفًا: "تسير المملكة العربية السعودية، ولله الحمد، بخطى واثقة نحو تحقيق كافة مستهدفات رؤية 2030؛ هذه الرؤية الوطنية الطموحة، والتي باتت أنموذجًا عالميًّا يُحتذى به".