الطائف.. "سعود بن نهار" يقف على سد عكرمة بالمحافظة

يذكر أن سد عكرمة أنُشئ في عام 1375هـ، ويقع في وادي المثناة، ويبلغ طوله 70مترًا، وبارتفاع 18مترًا، ويبلغ سمك السد 6 أمتار، ويعد من النوع الركامي المغلف وبلغت تكلفة بنائه حوالي 1,200,000 ريال، وتبلغ طاقته التخزينية 500,000 متر مكعب، ويعد من أوائل السدود المنفذة في المملكة، وكان له دور في حماية مدينة الطائف من أخطار السيول، بالإضافة إلى دعم مصادر المياه للمدينة.