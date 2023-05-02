الطائف.. "سعود بن نهار" يقف على سد عكرمة بالمحافظة

وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم، على سد عكرمة، يرافقه مساعد مدير شرطة المحافظة اللواء عبدالله الخنفري ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس هاني قاضي.
واطلع سموه على موقع السد, ووجه بإيجاد حلول لتطوير المواقع المحيطة وتحسينها لتكون مقصداً للزوار وأهالي الطائف.
يذكر أن سد عكرمة أنُشئ في عام 1375هـ، ويقع في وادي المثناة، ويبلغ طوله 70مترًا، وبارتفاع 18مترًا، ويبلغ سمك السد 6 أمتار، ويعد من النوع الركامي المغلف وبلغت تكلفة بنائه حوالي 1,200,000 ريال، وتبلغ طاقته التخزينية 500,000 متر مكعب، ويعد من أوائل السدود المنفذة في المملكة، وكان له دور في حماية مدينة الطائف من أخطار السيول، بالإضافة إلى دعم مصادر المياه للمدينة.