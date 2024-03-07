"السفياني" لـ "سبق": رمضان الاثنين المُقبل وفق الحسابات

وقال السفياني: بالنظر إلى هذه الحسابات نرى تحقق شرطين أساسيين لمعايير دخول الأشهر القمرية؛ الأول حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين، والثاني غروب الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظات يسيرة، وبناءً عليه وعند الأخذ بهذه الحسابات يكون بمشيئة الله يوم الإثنين القادم 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هـ.