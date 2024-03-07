"السفياني" لـ "سبق": رمضان الاثنين المُقبل وفق الحسابات

يحدث الاقتران الفلكي بين الأجرام الفلكية الثلاثة "الشمس والقمر والأرض"، وهي المرحلة التي تسبق ولادة هلال رمضان بلحظات، يوم الأحد 29 شعبان 1445 هـ الموافق 10 مارس 2024 عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك، شرف السفياني، لـ "سبق" أنهُ وبحسب إحداثيات مكة المكرمة سوف تغرب الشمس يوم الأحد 29 شعبان 1445 هـ عند الساعة 06:27 مساءً، بينما يغرب الهلال عند الساعة 06:40 مساءً، وبذلك تكون فترة مكث الهلال 13 دقيقة بعد غروب الشمس في أفق مكة الغربي، وتكون إضاءة سطح القمر 0.1 ٪ تقريبا.
وقال السفياني: بالنظر إلى هذه الحسابات نرى تحقق شرطين أساسيين لمعايير دخول الأشهر القمرية؛ الأول حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين، والثاني غروب الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظات يسيرة، وبناءً عليه وعند الأخذ بهذه الحسابات يكون بمشيئة الله يوم الإثنين القادم 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هـ.
وأضاف: هذه الحسابات إنما هي فقط للمعرفة والاستبصار، ويبقى قرار دخول الأشهر القمرية بيد المحكمة العليا للدولة، كما أن هذه الحسابات لا تتطرق لإمكانية الرؤية بالعين من عدمها.