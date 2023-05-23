سوق السمك بجدة و20 عامًا "محلك سِر".. غابت خطط إعادة الترميم وحَضَر تدني النظافة

تواصلت "سبق" مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ لإيضاح الدور الذي تقوم به وسبل المعالجة، وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق؛ حيث ضبطت أكثر من 310 مخالفات منذ بداية العام داخل السوق. وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك داخل السوق؛ يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قِبَل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، وإتلاف غير الصالح للاستهلاك بموجب مَحاضر رسمية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.