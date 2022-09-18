"التجارة": بيع وعرض العَلم السعودي وصور القيادة نظامي وليست فيه مخالفات

وكانت وزارة التجارة قد أكّدت منع استخدام عَلم الدولة وشعارها "لفظ الجلالة وكلمة التوحيد "وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في الأوقات كافة بما فيها اليوم الوطني، فيما شدّدت على أن الفرق الرقابية تنفّذ جولات على الأسواق كافة في مناطق المملكة، لضبط المخالفات في الأسواق والمتاجر الإلكترونية.