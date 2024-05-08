تحت رعاية "خالد الفيصل".. القنفذة تطلق فعاليّات مهرجان المانجو 13

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق يوم الثلاثاء القادم 06-11-1445هـ ـ 14-5-2024م، ولمدة خمسة أيام فعاليّات مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة، التي تتميز وتشتهر بزراعة أجود أنواع المانجو، ويوجد بها أكثر من 3000 مزارع يمتلكون ما يقارب نصف مليون شجرة مانجو تُنتج سنويًا ما يفوق 45 ألف طن.
ويصنف البعض القنفذة بالأولى على مستوى المملكة، من حيث وجود عدد كبير من أشجار المانجو وكمية الإنتاج بمحافظة واحدة مقارنة بـ جازان التي تعد الأولى كمنطقة بإنتاج محافظات متعددة.
يُذكر أن محافظة القنفذة بمراكزها المتعددة تزداد بها زراعة أشجار المانجو وكذلك الإنتاج عامًا تلو العام في ظل الدعم الذي يجده المزارع من حكومة خادم الحرمين باستمرار بمختلف منتوجاتهم الزراعية، وخصوصًا مزارعي المانجو الذين وجدوا أن زراعة هذه الفاكهة الموسمية مجدية وذات مدخول جيد متى ما وجدت العناية والاهتمام وزراعتها بالطرق المناسبة.
يُذكر أنه بدأت زراعة المانجو في المحافظة منذ 50 عامًا، وتمت إقامة 12 مهرجانًا للمانجو بمحافظة القنفذة منذ عام 1431 هـ، والتي ينظّمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين على تطوير هذه الزراعة.