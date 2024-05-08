تحت رعاية "خالد الفيصل".. القنفذة تطلق فعاليّات مهرجان المانجو 13

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق يوم الثلاثاء القادم 06-11-1445هـ ـ 14-5-2024م، ولمدة خمسة أيام فعاليّات مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة، التي تتميز وتشتهر بزراعة أجود أنواع المانجو، ويوجد بها أكثر من 3000 مزارع يمتلكون ما يقارب نصف مليون شجرة مانجو تُنتج سنويًا ما يفوق 45 ألف طن.