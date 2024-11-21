نموذج للوفاء وبر الوالدين.. "القحطاني" يتبرّع بـ ٥٧%؜ من كبده لوالده في القويعية

في بادرة إنسانية غير مستغربة، ضرب الشاب مبارك بن ظافر الجروي القحطاني (34 عامًا)، من أهالي مركز الفويلق بمحافظة القويعية، أروع أمثلة الوفاء والتفاني في بر الوالدين، عندما تبرع بجزء من الكبد بنسبة (57%) ؛ لينهي معاناة والده ظافر بن راجح الجروي القحطاني (68 عامًا) الذي يعاني تليفًا بالكبد.
وأُجريت العملية الاثنين الماضي بتاريخ 1446/5/16هـ، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح بعد التحاليل الطبية، وتطابُق الفحوص التي أُجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
وقال الشاب مبارك لـ"سبق": “الحمد لله الذي أكرمني بفرصة رد جزء بسيط من جميل والدي الذي لم ولن أستطيع رده مهما قدمت، وقراري بالتبرع بجزء من كبدي لوالدي كان أقل ما يمكنني فعله تجاه إنسان قضى حياته كلها في العطاء من أجلنا".
وقال: "أدعو الله أن يبارك في صحته وعافيته، وأن يجعل هذه التضحية وسيلة لشفائه التام".
وأضاف: "أقدم جزيل الشكر والتقدير لكل من تواصل واطمأن على حالتنا الصحية، متمنيًا للجميع موفور الصحة والعافية، وأن يجزي الجميع خير الجزاء".