نموذج للوفاء وبر الوالدين.. "القحطاني" يتبرّع بـ ٥٧%؜ من كبده لوالده في القويعية

في بادرة إنسانية غير مستغربة، ضرب الشاب مبارك بن ظافر الجروي القحطاني (34 عامًا)، من أهالي مركز الفويلق بمحافظة القويعية، أروع أمثلة الوفاء والتفاني في بر الوالدين، عندما تبرع بجزء من الكبد بنسبة (57%؜) ؛ لينهي معاناة والده ظافر بن راجح الجروي القحطاني (68 عامًا) الذي يعاني تليفًا بالكبد.