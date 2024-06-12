مجموعة stc تستكمل تسخير تقنياتها المتقدمة استعداداً لبداية مناسك الحج

واصلت مجموعة stc رفع جاهزيتها استعداداً لخدمة الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تضمن أعلى مستويات الجودة لتسهيل أداء الشعائر بكل انسيابية ويسر. وتشكل الحلول الرقمية التي تقدمها المجموعة جزءاً أساسياً من مواكبة التطورات الحديثة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في منظومة خدمة ضيوف الرحمن. وتسعى المجموعة من خلال تطوير المنتجات المبتكرة واعتماد تقنيات اتصال بمعايير عالمية لتقديم تجربة رقمية سلسلة للحجاج.
وانطلاقاً من حرصها على تطوير وتحسين خدماتها، نظّمت stc خطة شاملة لدراسة حركة المكالمات والبيانات خلال موسم رمضان، وقامت بتحليل مؤشرات الأداء بهدف تفعيل وتوصيل الخدمات الهاتفية وخدمات البيانات قبل وأثناء موسم الحج. كما شملت الخطة فحص حالة عناصر الشبكة وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة وتحليل مسار الحركة الهاتفية وحركة تدفق البيانات، ووضع الخطط الاحترازية المناسبة.
وفي إطار مساعيها لتعزيز التجربة الروحية لزوار بيت الله الحرام، عملت المجموعة على زيادة عدد الخدمات المقدمة، حيث عززت المجموعة شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي، وأكثر من 3000 موقع لشبكة الحلول الداخلية بهدف تيسير التواصل بين الحجاج وأسرهم. كما تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم وتوفير خدمات البيانات لحجاج بيت الله الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100%.
كما خصصت stc فريق عمل مستقل يضم أكثر من 1000 تقني من مختلف التخصصات للعمل في الميدان ومراكز التحكم، إلى جانب أكثر من 470 وسيلة مواصلات للطوارئ مجهزة بالكامل بأحدث المعدات. ووضعت المجموعة أكثر من 85 مركز مراقبة وصيانة موزعة في المشاعر المقدسة، وقامت باعتماد خطة لإعادة نشر المواقع المتنقلة بما يتوافق مع حركة الحجاج وساعات الذروة، وتوفير أكثر من 200 عربة ودراجة نارية لضمان سرعة الاستجابة، وأكثر من 70 عربة اتصال متنقلة لتوفير أفضل مستويات التغطية وجودة الاتصال.
ولضمان أعلى مستويات الجودة المقدمة للحجاج، قامت المجموعة بتطبيق التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتحقق من الجاهزية والاستعداد لموسم الحج، إضافة إلى تجهيز أنظمة مراقبة الشبكة بخاصية الإشعار التلقائي في حال حدوث أي عطل لأي خدمة، مع إمكانية فتح البلاغات بشكل آلي، والمراقبة اللحظية لأداء الشبكة وعناصرها.
وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تعزيز جودة خدمات الاتصال والإنترنت المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف إثراء تجربة الحجاج وضمان راحتهم أثناء أداء المناسك.