مجموعة stc تستكمل تسخير تقنياتها المتقدمة استعداداً لبداية مناسك الحج

وفي إطار مساعيها لتعزيز التجربة الروحية لزوار بيت الله الحرام، عملت المجموعة على زيادة عدد الخدمات المقدمة، حيث عززت المجموعة شبكتها بتركيب أكثر من 1200 موقع يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، وما يزيد عن 1900 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي، وأكثر من 3000 موقع لشبكة الحلول الداخلية بهدف تيسير التواصل بين الحجاج وأسرهم. كما تم إنشاء أكثر من 300 شبكة داخل المباني لدعم وتوفير خدمات البيانات لحجاج بيت الله الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة مرور المكالمات الدولية بنسبة 100%.