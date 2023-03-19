124 ترخيصاً جديداً أصدرتها وزارة الصناعة خلال يناير الماضي

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تتصدّرها منطقة الرياض بـ 44 مصنعاً، تلتها منطقتا مكة المكرّمة والمنطقة الشرقية بـ 24 مصنعاً لكل منطقة منهما، ثم منطقة القصيم بـ 10 مصانع، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ 8 مصانع، ومنطقة جيزان بـ 5 مصانع، ومنطقة عسير بـ 3 مصانع، ومنطقة حائل بمصنعين، ومنطقة الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، ونجران، بمصنع واحد لكل منطقة منها.