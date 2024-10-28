توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية وشركة فايزر السعودية للتعاون في خدمات أمراض الدم خلال ملتقى الصحة العالمي

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد فوزي النجار، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر السعودية، عن فخره بهذا التعاون مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي باضطرابات الدم في المملكة. وأوضح أن هذه الشراكة لا تعكس التزام الشركة بتثقيف المرضى ودعمهم فحسب، بل تتماشى أيضاً مع رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الابتكار في التجارب والأبحاث السريرية. وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين النتائج الصحية لجميع المواطنين، وإلى استكمال مهمة الشركة وهي تحقيق إنجازات ترتقي بها حياة المرضى، حيث تؤكد بها شعار حملة "فايزر السعودية...دايم معكم" الذي أطلقته الشركة هذا العام.