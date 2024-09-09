"القصبي": جهود مكثفة لضبط سوق السيارات وقطع الغيار.. كثفنا الرقابة ووضعنا خطة للتتبع

كشف وزير التجارة د. ماجد القصبي عن تنفيذ أكثر من 48 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية بالقصيم، نتج عنها 880 مخالفة؛ مشيرًا إلى معالجة 71 ألف بلاغ تجاري خلال عام.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم.
وقال "القصبي": بذلت الوزارة جهودًا مكثفة لضبط سوق السيارات وقطع الغيار، كثفنا الرقابة، ووضعنا خطة لتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، ورصد الممارسات المخالفة.
وأضاف: هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.
وأردف: للارتقاء بالمواصفات والجودة، صدر مؤخرًا نظاما سلامة المنتجات والمواصفات والجودة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.
وتابع: 820 إصلاحًا وتوصية اقتصادية وتنموية قدّمها المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة بين 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ولفت وزير التجارة إلى تأسيس 18 فرعًا للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.
وأشار إلى أن أكثر من مليوني خدمة قُدّمت عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا، و455 ترخيصًا تم تحويلها إلى فورية.
وقال "القصبي": تم إطلاق الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code)، وندعو المنشآت لاستخراجه إلكترونيًّا من (منصة الأعمال).