"القصبي": جهود مكثفة لضبط سوق السيارات وقطع الغيار.. كثفنا الرقابة ووضعنا خطة للتتبع

وأشار إلى أن أكثر من مليوني خدمة قُدّمت عبر منصة المركز السعودي للأعمال، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا، و455 ترخيصًا تم تحويلها إلى فورية.