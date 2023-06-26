اليوم.. حملة حج "كيان" الـ6 تنطلق بمستفيديها الأيتام إلى المشاعر المقدسة
تنطلق مساء اليوم الأحد حملة حج "كيان" السادسة، بمستفيديها الأيتام، إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، بتنظيم جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة والداعمين للحملة .
وتهدف جمعية كيان من خلال "مشروع الحج والعمرة" الذي يتبع مشروع "قيمي"، وهو أحد أهم البرامج التي تسعى جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة لتنفيذها وفق أهدافها لتقوية الجوانب الشعائرية في نفوس أبنائها ومساعدتهم على أداء تلك الشعائر ، حيث يتبع ثلاث مسارات وهي: الحج، العمرة، الرحلات الدينية
وتعمل الجمعية على تحجيج أكبر عدد ممكن من مستفيديها من الأسر البديلة والمتزوجات وأبنائهم تحقيقًا لأهداف المشروع .
ويشرف على حملة حج "كيان" السادسة، الداعية إيمان السعدون، ومشرفات متطوعات، ومشرفات من جمعية كيان، حيث يساهم الجميع في تمكين مستفيدي كيان -وهم الحجاج- من أداء هذا الركن العظيم وفق تعاليم ديننا الحنيف .
وأوضحت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، أن الجمعية عملت على تجهيز الحملة السادسة لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية؛ حيث بلغ العدد الكلي لحجاج مستفيدي جمعية كيان حتى هذا العام 168 حاجًّا وحاجة ولله الحمد .
وأضافت الغامدي أنه لم تكن جمعية كيان قادرة على ذلك إلا من خلال سعي أعضائها وعضواتها وأهل الخير نحو الدعم والمساهمة بنفقات تحجيجهم؛ إيمانًا منهم بحقهم في توفير سبل أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (من جهز غازيًا أو جهز حاجًّا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أجورهم شيء)، داعيةً الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمال الداعمين والمساهمين في نجاح الحملة بإذن الله، وأن يكتبها الله كاملةً مقبولة لحجاج حملة حج "كيان" خاصة وحجاج المسلمين عامةً بإذن الله.
من جانبها، أشارت الأخصائية الاجتماعية هديل الغيلان إلى أنه قد أقيم "لحجاج الحملة ة" برنامج خاص لإعدادهم لهذه الشعيرة العظيمة قبل سفرهم، وتمت استضافة الحاجّات في منزل مشرفة حملة "كيان السادسة" الداعية "إيمان السعدون" حيث قدمت لهم شرحًا وافيًا عما يخص مناسك الحج ووزعت عليهم حقائب الحج.
أما أبناء كيان الحجاج فتمت استضافتهم من قبل الشيخ خالد العيسى مالك أحد المطاعم لتناول وجبة العشاء والتعرف على الحجاج، وشرح لهم نسك وأركان الحج، ووزع عليهم حقائب الحج .
وأعرب مستفيدو كيان "الحجاج" عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك الحج هذا العام في حملة حج "كيان" السادسة، وشكروا الله أن يسّر أمر حجهم، كما شكروا جمعية كيان للأيتام على إتاحة هذه الفرصة الدينية لهم التي لا تعوض، وأن يجزي الله الجمعية ومؤسسيها والقائمين عليها خير الجزاء .