اليوم.. حملة حج "كيان" الـ6 تنطلق بمستفيديها الأيتام إلى المشاعر المقدسة

وأضافت الغامدي أنه لم تكن جمعية كيان قادرة على ذلك إلا من خلال سعي أعضائها وعضواتها وأهل الخير نحو الدعم والمساهمة بنفقات تحجيجهم؛ إيمانًا منهم بحقهم في توفير سبل أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، ومصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (من جهز غازيًا أو جهز حاجًّا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من أجورهم شيء)، داعيةً الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمال الداعمين والمساهمين في نجاح الحملة بإذن الله، وأن يكتبها الله كاملةً مقبولة لحجاج حملة حج "كيان" خاصة وحجاج المسلمين عامةً بإذن الله.