شاهد.. أمير المنطقة الشرقية يُدشن محافظة البيضاء ومبناها

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظة البيضاء، بإزاحة الستار عن مبناها.
وأشاد الأمير "سعود" بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من دعم واهتمام لكل ما يخدم أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - لتحقيق تنمية مستدامة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، مؤكدًا أنه هدف استراتيجي للقيادة الرشيدة.
كما رفع أمير الشرقية، الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة للقيادة -حفظها الله-، على اعتماد البيضاء، ضمن محافظات المنطقة الشرقية، بناءً على الأمر الملكي رقم 19560.
وقال: "نسعد اليوم بتدشين "البيضاء" وإطلاق أعمالها كمحافظة جديدة في المنطقة صدرت الموافقة الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استحداثها لتضاف لمحافظات المنطقة الشرقية، وتساهم مع بقية الجهات الخدمية في رفع مستوى جودة حياة سكان المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية التي سيكون لها أثر إن شاء الله، مباشر على سرعة تطور المحافظة والمناطق التي تقع في نطاقها الإداري".
واستمع أمير المنطقة، لشرح عن أقسام المحافظة من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة الشرقية عبدالله الحربي، وما يتضمنه المبنى من إدارات.
وألقى محافظ البيضاء عبدالله البراك، كلمة أكد فيها أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تشهد نموًا متسارعًا، واتساعًا لرقعة الإنجازات في الدولة على كل المجالات.
وقال: إن منها تدشين العمل بمحافظة البيضاء التابعة لإمارة المنطقة الشرقية، بمتابعة حثيثة من أمير المنطقة ونائبه، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
كما ألقى الدكتور علي آل فردان، كلمة نيابة عن أهالي المحافظة، رفع فيها الشكر لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته تدشين أعمال المحافظة لتسريع عجلة التنمية وخدمة أهاليها تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة.
وتقع محافظة البيضاء، بحاضرة الدمام على مساحة 1277 كلم2 تقريبًا، وتخدم عددًا من الأحياء.
وتضم عددًا من المواقع الهامة كمطار الملك فهد، وهي جزء من منطقة التجارة والأعمال غرب طريق أبو حدرية، ومنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة غرب مطار الملك فهد.
وتتضمن على عدد من استعمالات الأراضي المعتمدة وفقًا للمخطط الهيكلي والمخطط الإرشادي العام ومن أبرزها: الاستعمال السكني، والاستعمال التجاري والاستثماري، إضافة إلى الاستعمالات الخدمية والخدمات المساندة.
حضر التدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والوجهاء والأعيان بالمحافظة.