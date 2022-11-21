شاهد.. أمير المنطقة الشرقية يُدشن محافظة البيضاء ومبناها

وقال: "نسعد اليوم بتدشين "البيضاء" وإطلاق أعمالها كمحافظة جديدة في المنطقة صدرت الموافقة الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استحداثها لتضاف لمحافظات المنطقة الشرقية، وتساهم مع بقية الجهات الخدمية في رفع مستوى جودة حياة سكان المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية التي سيكون لها أثر إن شاء الله، مباشر على سرعة تطور المحافظة والمناطق التي تقع في نطاقها الإداري".