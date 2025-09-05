الجهات الأمنية تطيح بـ7 مهربين وتضبط 187 كجم من القات في عسير وجازان

وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.