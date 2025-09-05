الجهات الأمنية تطيح بـ7 مهربين وتضبط 187 كجم من القات في عسير وجازان

في جهود أمنية متواصلة لمحاربة تهريب وترويج المخدرات، تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي عسير وجازان من ضبط ثلاث قضايا منفصلة، أسفرت عن القبض على سبعة أشخاص بحوزتهم ما مجموعه 187 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ففي منطقة عسير، قبض مرور المنطقة على مقيمَين من الجنسية الباكستانية أثناء ترويجهم 20 كيلوجرامًا من القات، كانت مخبأة داخل مركبة، حيث جرى توقيفهما وإحالتهما للجهات المختصة.
كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الربوعة في عسير أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر، حيث استُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّموا مع المضبوطات.
وفي منطقة جازان، أطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمواطن في محافظة هروب، بعد ضبطه متلبسًا بترويج 87 كيلوجرامًا من القات المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.