هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض 3 من أبرز مناطقها التاريخية

وأضافت الهيئة: قرية "زبالا" التاريخية تعتبر إحدى المناطق الأثرية داخل نطاق المحمية، وكان حجاج بيت الله الحرام يمرّون بقرية "زبالا" منذ أكثر من 1.300 عام؛ لما عُرفت به من ماء وفير، وسوق تجاري كبير، وتضم قرية "زبالا" ثلاث بِرك مائية، كما تعد موطنًا لبقايا حصن أثري قديم.