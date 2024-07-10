رياضة مفيدة للصحة النفسية والعقلية.. فارسات تبوك يحكين عن شغف قادهن للاحتراف

وتحدثت الفارسة أروى الطالبي عن قصة البدايات التي قادتها لأول مرة لعالم الخيل بالقول: "لقد بدأت علاقتي مع الخيل قبل 5 سنوات، حينما قرأت عن الفلسفة النفسية في الفروسية، التي دفعت بي لتعلم ركوب الخيل، فرياضة الفروسية ليست مجرد تأسيس جسدي بل علاقة روحية وعقلية برياضة هي من أقدم الرياضات التي عرفتها البشرية، ومنها انطلقت إلى عالم الخيل أولًا ثم بفضل ما توليه القيادة الحكيمة بالفروسية وشأنها، وتمكين المرأة لممارسة مختلف الرياضات، حيث انتقلت اليوم من الهواية إلى الاحتراف في رياضة قفز الحواجز والركوب الحر، إلى جانب التدريبات التي نتلقاها في الوقت الحالي لتعلم رياضة التقاط الأوتاد، التي تُعتبر المحك الرئيس لاختبار قدرات الفارس، نظرًا لعلاقتها الوثيقة بعالم الحروب قديمًا.