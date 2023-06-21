"الصحة" تعلن جاهزية مستشفى النور في مكة لخدمة ضيوف الرحمن

وأشارت إلى أن المستشفى يعمل بطاقة سريرية تبلغ 500 سرير، وتم إعادة توزيع القوى العاملة بالمستشفى، وإعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحرجة، إضافة إلى فتح عيادات تخصصية على مدار الساعة؛ لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ تعمل طيلة موسم الحج، إلى جانب تجهيز قسم ضربات الشمس والإجهاد الحراري بسعة سريرية تبلغ 10 أسرّة، تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة، وتجهيز قسم خاص للمرضى المتحسنين بطاقة سريرية تبلغ 46 سريرًا لتسهيل إجراءات الخروج وتحسين معدل دوران الأسرة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة لتصبح 53 سريرًا من ضمنها 24 سريرًا للعزل السلبي.