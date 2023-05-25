ضيوف الرحمن يثمنون موافقة خادم الحرمين الشريفين على تسمية وتدشين "الرواق السعودي"

وقال "ضيف الرحمن" من جمهورية السودان الشقيقة الدكتور محمد كسبة: إن ما شهده المسجد الحرام من تطور في العمارة الإسلامية، والتوسعات العملاقة، هي أكبر وأضخم التوسعات التي جاءت في الإسلام على مدار التاريخ.