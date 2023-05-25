ضيوف الرحمن يثمنون موافقة خادم الحرمين الشريفين على تسمية وتدشين "الرواق السعودي"

أشاد ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام بتدشين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (الرواق السعودي) إثر موافقة خادم الحرمين الشريفين على تسميته وتدشينه لخدمة ضيوف الرحمن ورفع الطاقة الاستيعابية للبيت العتيق.
وقال "ضيف الرحمن" من جمهورية السودان الشقيقة الدكتور محمد كسبة: إن ما شهده المسجد الحرام من تطور في العمارة الإسلامية، والتوسعات العملاقة، هي أكبر وأضخم التوسعات التي جاءت في الإسلام على مدار التاريخ.
وأضاف أن الدور الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يستحق أن يسجل في التاريخ، موضحاً أن (الرواق السعودي) أسهم في استيعاب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن ويضمن أداء قاصدي المسجد الحرام عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وعبر المعتمر من دولة الهند الصديقة فيصل أبو فياض أن (الرواق السعودي) يزخر بفن العمارة الإسلامية الحديثة والمدعمة بالرخام الطبيعي والزخرفة الهندسية والمعمارية والإضاءات المتوهجة التي وضعت عمق التراث الإسلامي في رحاب المسجد الحرام.
فيما أشار المعتمر من الجنسية المصرية سعيد أحمد، إلى أن ( الرواق السعودي ) يوفر جميع الخدمات من ماء زمزم المبارك وعدد من المشربيات المنتشرة على طول الرواق، لافتاً بأن وجود المصليات الموزعة على جنبات الرواق يسهل على المصلين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة داعياً لولاة الأمر -رعاهم الله- بجزيل العطايا ووافر النعم.