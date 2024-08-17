بعد ارتكابه أفعالًا مجرمة.. الرياض تشهد تنفيذَ حكم القتل في "إرهابي" خان وطنه

ووزارة الداخلية، إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.