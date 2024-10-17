"احتواء" تنظم ملتقى بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

بعد ذلك، ألقى عضو مجلس الإدارة واستشاري الطب النفسي الدكتور سعيد بن كدسة، كلمة تناول فيها التعريف بمرض الفصام من حيث خصائصه، أسبابه، وطرق التعامل مع المرضى، موضحًا الحاجة الماسة للأدوية والدعم النفسي على حدٍ سواء.