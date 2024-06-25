مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضخماً ومتشعباً من بطن "خمسيني"

وقال د. الرواشده الحاصل على الزمالة البريطانية أن الفريق الطبي أخضع المريض لفحوصات طبية دقيقة، أبرزها أشعة الرنين المغنطيسي Mri والأشعة المقطعية CT Scan، وبينت النتائج وجود ورم ضخم حجمه "15 × 10 × 9" سم، منشأه الغشاء البريتوني الخلفي للبطن، ومتشعب وضاغط بشكل حاد، على الاثني عشر والكلية اليمنى والقولون، ودرس الفريق الطبي ملف الحالة وفق المعطيات التي قدمتها نتائج الفحص الطبي، وخلص إلى خطة علاجية ارتكزت على التدخل الجراحي، وأجريت للمريض عملية جراحية، تم فيها استئصال كتلة الورم من البطن بدقة عالية، مع الحفاظ على سلامة الأعضاء التي التصق بها، واستمرت العملية لمدة ساعتين، وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، ونقل المريض إلى غرفة التنويم، حيث بقي قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمدة "3" أيام، ومن ثم غادر إلى منزله وهو بحالة صحية ممتازة، وقد تخلص من كافة الأعراض التي كان يشكو منها، إضافة إلى أن الفحوصات الطبية اللاحقة للعملية أظهرت إزالة الورم بالكامل.