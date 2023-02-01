على الطراز السلماني.. "فيا رياض" تحفة فنية في العاصمة السعودية

ويعود الطراز السلماني إلى الملك سلمان الذي قضى أكثر من خمسة عقود أميرًا للرياض، تمكّن خلالها من تأسيس فلسفة ورؤية فريدة في التصميم المعماري، وهو ما ظهر أثره جليًّا في تحويل العاصمة الرياض إلى عاصمة عالمية تنبض بالأصالة والحداثة معًا، فلا تطغى المعاصرة على تراثها الرفيع.