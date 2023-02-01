على الطراز السلماني.. "فيا رياض" تحفة فنية في العاصمة السعودية

تستعدّ الرياض منتصف فبراير الجاري للافتتاح الرسمي لمنطقة "فيا رياض"، أحدث وجهة فاخرة في العالم لتجربة الرفاهية المغروسة في التراث السعودي، وذلك بما تضمه من أفضل المطاعم، وقاعات السينما، والعلامات التجارية، وغيرها من ألوان الترفيه المدمجة في الطراز السلماني السعودي.
ودشن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المنطقة الجديدة التي تقع في المنطقة الواقعة بالقرب من الحي الدبلوماسي في الرياض، وتقع تاريخيًّا في المنطقة التي كانت مسقط رأس الدولة السعودية الثانية في عشرينيات القرن التاسع عشر.
وتتميز "فيا رياض" بمجموعة متنوعة من العروض الحية المميزة، والنشاطات المختلفة، وخدمات الضيافة، والترفيه الفاخرة، بما يضمن تجربة استثنائية لزوارها.
كان التوافق بين الحداثة وأصالة المكان أكثر ما شغل بال القائمين على المنطقة، فقد صممت "فيا رياض" على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، فذلك النوع من العمارة الذي تعود تسميته إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يدمج بين المعاصرة والحفاظ على التراث والأصالة في الوقت نفسه.
ويعود الطراز السلماني إلى الملك سلمان الذي قضى أكثر من خمسة عقود أميرًا للرياض، تمكّن خلالها من تأسيس فلسفة ورؤية فريدة في التصميم المعماري، وهو ما ظهر أثره جليًّا في تحويل العاصمة الرياض إلى عاصمة عالمية تنبض بالأصالة والحداثة معًا، فلا تطغى المعاصرة على تراثها الرفيع.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمنطقة "فيا رياض": فقد استخرجت الأحجار القديمة التي شكل جبل طويق الشهير في ضرما بشكل احترافي، لتدمج مع المعمار الحديث، لتخرج إلى النور التحفة الجديدة "فيا رياض"؛ لترضي جميع الأذواق، وتكون الوجهة المثالية للتسوق والترفيه للملايين من المواطنين والسائحين.
كما ينتشر بين جنبات المنطقة المساحات الخضراء، ونوافير المياه، والمناظر الطبيعية الجميلة، بالإضافة إلى المنحوتات الفنية في زواياها وأركانها؛ ما يضفي رونقًا خاصًّا للمكان.
توفر المنطقة لزوارها تجربة استثنائية مريحة خالية من المتاعب، وذلك عبر مجموعة من الخدمات، ومنها خدمة التوصيل إلى المنزل، وكذلك خدمة حمل الأمتعة أثناء التسوق، إضافة إلى مواقف السيارات.
كما توفّر المنطقة خدمة المساعد الشخصي، الذي سيوفر للزائر جولة في المنطقة، كما سيهتم برغابته وطلباته الخاصة، كذلك تتوفر خدمة ركن السيارات عبر السائقين فور وصول الزائر، وخدمة غسل السيارات فيما ينشغل الزائر بالاستمتاع بالعروض، والمطاعم، وخدمات الترفيه المتنوعة.