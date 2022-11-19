مع تغير ظروف الحياة.. "المرواني": سبب واحد وراء المعاناة من رواتب المتقاعدين

الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.. يحتاج نظرة

ويعلق الكاتب قائلاً: "هل هناك نظرة آنية لتحسين هذه المعاشات من قِبَل التأمينات الاجتماعية أو التقاعد؟، أم على أصحابها الانتظار -عدة سنوات- لحصر مَن بقي منهم على قيد الحياة، لعل وعسى أن لا يبقى منهم إلا القليل حسب أمنيات البعض، وكأنهم يصرفون معاشهم من جيوبهم؟!.. التقاعد يعني أن المواطن قدَّم ما عنده لوطنه، وأنه لم يعد لديه القدرة على مواصلة العمل، فكيف يرتاح إن لم تكن حوافز اجتهاده وإخلاصه على قدر عمله الذي قدمه سني خدمته".