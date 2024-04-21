قاعدة بيانات.. تعرّف على المسح الزراعي الشامل الذي أطلقته "الإحصاء"

وأضافت الهيئة أن المسح يهدف إلى توفير بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية للنشاط الزراعي وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات لإيجاد قاعدة بيانات زراعية واستخدامها كأساس للإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي، لاستخدامها وتقديمها لراسمي السياسات في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في القرارات، ولإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية في إبراز وتطوير النشاط الزراعي في المملكة.