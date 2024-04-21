قاعدة بيانات.. تعرّف على المسح الزراعي الشامل الذي أطلقته "الإحصاء"
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن عمل حصر شامل للحيازات الزراعية، يوفر بيانات حديثة عن الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني) كتوفير بيانات عن المساحات المزروعة وكميات الإنتاج، وكميات المباع منه وقيمته حسب كل مجموعة محصولية، وكذلك توفير بيانات عن أعداد وإنتاج الثروة الحيوانية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة.
وأضافت الهيئة أن المسح يهدف إلى توفير بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية للنشاط الزراعي وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات لإيجاد قاعدة بيانات زراعية واستخدامها كأساس للإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي، لاستخدامها وتقديمها لراسمي السياسات في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في القرارات، ولإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية في إبراز وتطوير النشاط الزراعي في المملكة.
وبينت الهيئة أن أدوات جمع البيانات للمسح الزراعي تشمل المسح الميداني والهاتفي.