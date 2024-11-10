"فيصل بن فرحان" يرأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية

وتأتي هذه القمة امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.