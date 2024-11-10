"فيصل بن فرحان" يرأس اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية والإسلامية

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الرياض، اليوم؛ الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدًا الاثنين.
وتأتي هذه القمة امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
حضر الاجتماعَ نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.