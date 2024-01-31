مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11796 نقطة

وكانت أسهم شركات: المنجم، وصناعة الورق، واليمامة للحديد، وبدجت السعودية، وتوبي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أديس، والحفر العربية، والباحة، والراجحي، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.93%.