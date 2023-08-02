شركة أسس العقار تستهدف الاستثمار في القطاع المكتبي بمشروع في حي الياسمين

تُطلق شركة "أسس العقار" مشروعاً عقارياً جديداً في حي الياسمين بمدينة الرياض، ويتضمن المشروع برجاً مكتبياً فاخراً ومباني مكتبية وأدواراً سكنية.
يتميز المشروع بتصميم حديث وموقع إستراتيجي، وتهدف الشركة من خلاله إلى تلبية احتياجات المستثمرين والشركات المحلية والدولية للمساحات المكتبية الحديثة والمريحة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية الشركة في تطوير بيئات عمل حديثة ومريحة للشركات في المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤيتها في تقديم الحلول العقارية المبتكرة والمستدامة.
وتعد "أسس العقار" من أهم المطورين في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بالابتكار والتميز في تصميم وتنفيذ مشاريعها، وتستخدم أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال البناء والتشييد.
يأتي المشروع الجديد بمواصفات عالية الجودة وتصميم حديث يلبي احتياجات المستثمرين والسكان المحليين والأجانب، كما تسعى الشركة بشكل عام إلى تطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن الرئيسة.
وتتميز إستراتيجية الشركة بالتركيز على الابتكار والتميز في التصميم والجودة، وتوفير بيئات عمل ومعيشة متطورة ومريحة للجميع.