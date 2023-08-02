شركة أسس العقار تستهدف الاستثمار في القطاع المكتبي بمشروع في حي الياسمين

وتعد "أسس العقار" من أهم المطورين في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بالابتكار والتميز في تصميم وتنفيذ مشاريعها، وتستخدم أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال البناء والتشييد.