"كريستيانو رونالدو": رحلة الأسطورة في السعودية بين الشغف وروح الانتصار والدموع

منذ انضمامه للنصر، وجد رونالدو نفسه أمام تحديات لم يعتد عليها في مسيرته الأورووبية. فعلى الرغم من إحرازه أكثر من 35 هدفًا خلال أكثر من 60 مباراة، لا تزال الأرقام وحدها غير كافية لتحقيق البطولات التي كان يتطلع إليها هو وجماهير النصر. في لحظات من التوتر والضغط، شوهد رونالدو يُظهر مشاعره علنًا، وأحيانًا بالبكاء. كانت تلك المواقف رمزًا لمشاعر متباينة بين الجماهير؛ البعض يراها شغفًا صادقًا يعبر عن التزامه، بينما يعتبرها آخرون ضعفًا غير مقبول في رياضي بقدره.