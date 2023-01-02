مصادر "سبق": الواجهة الساقطة بسبب أمطار مكة لمبنى الشؤون الإدارية والمالية وليس "المقر الرئيسي"

قالت مصادر لـ"سبق" إن الواجهة الزجاجية التي سقطت من جراء هطول الأمطار على مكة ظُهر اليوم، وظهرت في مقطع فيديو متداوَل، لا تعود للمبنى الرئيسي للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة كما ادَّعى متداولو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت المصادر أن الواجهة التي سقطت تعود لمبنى الشؤون الإدارية والمالية الواقع خلف المبنى الرئيسي للإدارة التعليمية، ولم تُسجَّل أية إصابات في الأرواح بسبب سقوطها -ولله الحمد-.
وهرعت الجهة المختصة بالإدارة التعليمية لإجراء الصيانة في الحال، ولم يؤثر سقوط أجزاء من الواجهة على سير العمل.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت ظُهر اليوم عاصفة مطرية، صاحَبَتها رياح شديدة؛ كانت السبب وراء سقوط أجزاء من الواجهة الزجاجية لمبنى الشؤون الإدارية والمالية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.