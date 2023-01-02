مصادر "سبق": الواجهة الساقطة بسبب أمطار مكة لمبنى الشؤون الإدارية والمالية وليس "المقر الرئيسي"

قالت مصادر لـ"سبق" إن الواجهة الزجاجية التي سقطت من جراء هطول الأمطار على مكة ظُهر اليوم، وظهرت في مقطع فيديو متداوَل، لا تعود للمبنى الرئيسي للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة كما ادَّعى متداولو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.