وزير الخارجية فيصل بن فرحان يصل القاهرة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات السعودية المصرية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي سموه، يوم غدٍ الاثنين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما يجتمع بمعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.
وسيبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات السعودية المصرية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعكس متانة الشراكة بين المملكة ومصر.