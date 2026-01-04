وزير الخارجية فيصل بن فرحان يصل القاهرة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات السعودية المصرية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.