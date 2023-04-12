الخارجية الإيرانية: نسعى إلى فتح بعثاتنا في السعودية واستئناف نشاطها قبل موسم الحج

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم، إنها تسعى إلى فتح بعثاتها في السعودية، واستئناف نشاطها قبل موسم الحج.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، وصول وفد ايراني إلى الرياض؛ تمهيداً لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.
وقال ناصر كنعاني؛ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الوفد مكوّن من مجموعتيْن إحداهما تتوجّه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية، والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وأكّد كنعاني؛ أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.
يُذكر أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية كان قد وصل إلى العاصمة طهران، السبت الماضي، وذلك إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ 6 أبريل 2023م.
والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.