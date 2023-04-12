الخارجية الإيرانية: نسعى إلى فتح بعثاتنا في السعودية واستئناف نشاطها قبل موسم الحج

يُذكر أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية كان قد وصل إلى العاصمة طهران، السبت الماضي، وذلك إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ 6 أبريل 2023م.