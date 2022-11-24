"كفاءة": بطاقة الطاقة ترشدك إلى اختيار السيارة الأوفر للوقود

وقال: "السيارة المرشّدة للطاقة، توفر كميات كبيرة من الوقود، على مدى العمر الافتراضي للسيارة"؛ موصيًا راغبي شراء المركبات بأهمية "البحث عن بطاقة اقتصاد الوقود، وقراءتها جيدًا، والتعرف على جميع المعلومات الموجودة بها، والاستفسار عما يصعب فهمه، ومن ثم اتخاذ قرار الشراء".