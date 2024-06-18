"اليوسف": المملكة تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ وإتمام وفود الحجاج شعائرهم بتوفيق الله بيسر وما أنعم به على المشاعر المقدسة من أمن وسلام في ظل ما توليه بلادنا بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة من حرص واهتمام وما تسخره لذلك من إمكانات وطاقات.
وقال رئيس ديوان المظالم: "إن المملكة ولله الحمد تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج وما يتخللها من تفويج ملايين الوفود وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم وبين البقاع المقدسة بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية مستشعرين ما حباهم الله به من شرف خدمة حجيج بيت الله الحرام وما توليه قيادتها من حرص واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهما.
واختتم الدكتور اليوسف تصريحه بالقول إن المملكة العربية السعودية ومنذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- كانت ولا زالت تضع خدمة الحرمين الشريفين وضيوفها وسلامة القادمين إليها والحرص على تطوير وتحسين خدماتها من أولى أولوياتها وبفضل الله تعالى تنجح بلادنا الغالية في التفوق على نفسها موسمًا بعد آخر بتوفيق من الله والذي نسأله أن يحفظ لنا بلادنا وقيادتنا وضيوف مقدساتها ويتقبل مناسكهم ويكتب أجرهم.