"اليوسف": المملكة تضرب أعظم الأمثلة على مستوى العالم بالنجاحات المتوالية لمواسم الحج

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بنجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ وإتمام وفود الحجاج شعائرهم بتوفيق الله بيسر وما أنعم به على المشاعر المقدسة من أمن وسلام في ظل ما توليه بلادنا بتوجيه ومتابعة من القيادة الرشيدة من حرص واهتمام وما تسخره لذلك من إمكانات وطاقات.