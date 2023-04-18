"الفراج": ولي عهدنا عرَّاب الرؤية ورجل الطموحات وقدوة شباب المملكة

وتابع "الفراج": إن التطورات والتحوُّلات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في سنواتٍ قليلةٍ ماضية، وسنوات كثيرة قادمة، جعلت ارتكازها الكامل على الإنسان السعودي وبنائه؛ وفقًا لمتطلبات الزمان والمكان في مشروع متكامل يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وهذا المشروع مستمر في إثبات نجاحه، ومتانة الأساس الذي بُنيَ عليه، وتأكيد أن مَن يأتي بمثل هذه الرؤية إنما هو قائد ناجح، له شخصية عظيمة أقل ما يمكن وصفها به أنها شخصية "استثنائية"، جاعلًا هَمَّه الأساس رفعة الوطن والمواطن.