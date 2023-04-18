"الفراج": ولي عهدنا عرَّاب الرؤية ورجل الطموحات وقدوة شباب المملكة

قال محمد حسين الفراج، الرئيس التنفيذي لشركة رامتان، الشركة المنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية في المملكة العربية السعودية: تحتفل مملكتنا الغالية اليوم، بالذكرى السادسة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "يحفظه الله"، وتخطُّ تاريخًا جديدًا لمسيرة المملكة الحافلة بالإنجازات العظيمة، وتعكس ما يحظى به ولي العهد عرَّاب رؤية المملكة 2030 من محبة الشعب.
وأضاف: بتنا نلمس بوضوح ما تمَّ إنجازه من نتائج كبيرة وعظيمة على مستوى الأهداف الرئيسية لبرامج الرؤية، وبرامج التحوُّل الوطني، وذلك من خلال استغلال جميع الفرص الممكنة للتطوير، ودعم جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتهيئة البيئة للقطاع العام والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتابع "الفراج": إن التطورات والتحوُّلات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في سنواتٍ قليلةٍ ماضية، وسنوات كثيرة قادمة، جعلت ارتكازها الكامل على الإنسان السعودي وبنائه؛ وفقًا لمتطلبات الزمان والمكان في مشروع متكامل يغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وهذا المشروع مستمر في إثبات نجاحه، ومتانة الأساس الذي بُنيَ عليه، وتأكيد أن مَن يأتي بمثل هذه الرؤية إنما هو قائد ناجح، له شخصية عظيمة أقل ما يمكن وصفها به أنها شخصية "استثنائية"، جاعلًا هَمَّه الأساس رفعة الوطن والمواطن.
واختتم "الفراج": أسأل المولى -عز وجل- ونحن في هذه الأيام المباركة من خواتيم هذا الشهر الفضيل، أن يحفظ لوطننا الغالي قيادته الرشيدة، وأن يُديم علينا نعمتَي الأمن والاستقرار.