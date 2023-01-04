محليات

أمانة الرياض تصدر تنبيهات لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى أنها ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة
أمانة الرياض تصدر تنبيهات لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار
واس
واس

نبهت أمانة منطقة الرياض اليوم قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار على المنطقة خلال الساعات المقبلة في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة.

وشددت التنبيهات على ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية، والتقيد بتخفيف السرعات، وتجنب تجمعات المياه.

وتأتي تنبيهات أمانة منطقة الرياض تزامنًا مع خطتها المتكاملة لمتابعة الحالة المطرية في نطاق المنطقة، واستعدادها لنزح أي تجمعات للمياه في الطرقات، وجاهزية فرقها الميدانية للتعامل الفوري مع بلاغات السكان وملاحظاتهم.

أمانة الرياض
الحالة المطرية
هطول الأمطار
انعدام الرؤية الأفقية
المركبات
تجمعات المياه

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org