أمانة الرياض تصدر تنبيهات لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

نبهت أمانة منطقة الرياض اليوم قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار على المنطقة خلال الساعات المقبلة في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة.