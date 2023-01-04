أمانة الرياض تصدر تنبيهات لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

نبهت أمانة منطقة الرياض اليوم قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار على المنطقة خلال الساعات المقبلة في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة.
وشددت التنبيهات على ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية، والتقيد بتخفيف السرعات، وتجنب تجمعات المياه.
وتأتي تنبيهات أمانة منطقة الرياض تزامنًا مع خطتها المتكاملة لمتابعة الحالة المطرية في نطاق المنطقة، واستعدادها لنزح أي تجمعات للمياه في الطرقات، وجاهزية فرقها الميدانية للتعامل الفوري مع بلاغات السكان وملاحظاتهم.