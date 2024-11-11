ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الماليزي أوجه العلاقات بين البلدَيْن وفرص تنميتها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم السيد أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدَيْن، وفرص تنميتها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.