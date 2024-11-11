ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء الماليزي أوجه العلاقات بين البلدَيْن وفرص تنميتها

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.